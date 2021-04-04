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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 41 bin 998 vaka, 185 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 41 bin 998 Covid-19 vakası kayda geçerken 185 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 105 bin 350’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bin 263’e çıktı.

Bir günde 246 bin 210 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99’a yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1508, iyileşenlerin sayısı da 22 bin 674. Toplam ağır hasta sayısı ise 2311.

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