Son 24 saat: 40 bin 806 vaka, 176 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 40 bin 806 Covid-19 vakası kayda geçerken 176 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 35 bin 43’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 713’e çıktı.

Bir günde 243 bin 738 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1424, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 817. Toplam ağır hasta sayısı ise 2135.