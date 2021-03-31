Son 24 saat: 39 bin 302 vaka, 152 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 39 bin 302 Covid-19 vakası kayda geçerken 152 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

Reklam

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182’ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 14 bin 226’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 537’ye çıktı.

Bir günde 240 bin 12 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1401, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 193. Toplam ağır hasta sayısı ise 2082.