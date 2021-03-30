Son 24 saat: 37 bin 303 vaka, 155 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 37 bin 303 Covid-19 vakası kayda geçerken 155 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 995 bin 33’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 385’e çıktı.

Bir günde 235 bin 298 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1376, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 925. Toplam ağır hasta sayısı ise 2054.