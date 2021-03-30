Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 37 bin 303 vaka, 155 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 37 bin 303 Covid-19 vakası kayda geçerken 155 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

Reklam

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 995 bin 33’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 385’e çıktı.

Bir günde 235 bin 298 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1376, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 925. Toplam ağır hasta sayısı ise 2054.

Reklam

SON HABERLER

Yabancılar 1,75 milyar dolar çıkarmış

Deutsche Bank geçen hafta yabancıların Türkiye piyasalarında 750 milyon ila 1 milyar dolar hisse senedi sattığını, tahvil piyasasından ise 500 ila 750 milyon dolar seviyesinde çıkış olduğunu tahmin etti.

‘İyiye giden tek kent’ nasıl başardı?

Normalleşmenin başladığı mart ayının başından bugüne ‘risk haritası’nda iyiye giden tek kent Burdur. Vaka sayısında düşüşe paralel olarak hastaneye yatış ve ölüm sayısı da azalıyor. Bunda birkaç etken var.

HDP kapatmaya karşı strateji belirledi

HDP yönetimi, kapatma davasına yönelik izlenecek stratejiyi belirledi. İlk etapta kapatmaya karşı kamuoyu oluşturmaya çalışılacak, gelişmelere göre ‘yeni parti kurulması, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da bağımsız adaylık’ gibi seçenekler değerlendirilecek.