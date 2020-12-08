Son 24 saat: 33 bin 198 vaka, 211 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 33 bin 198 Covid-19 vakası kayda geçerken, 211 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 201 bin 219 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966’ya yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 552 bin 304’e, iyileşenlerin sayısı 441 bin 515’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin 314’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 593, iyileşenlerin sayısı da 5 bin 245 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 882.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız.”