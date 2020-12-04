Son 24 saat: 32 bin 736 vaka, 193 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 736 Covid-19 vakası kayda geçerken, 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 194 bin 435 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 527 bin 70’e, iyileşenlerin sayısı 423 bin 142’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 509’a yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 903, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 811 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 703.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun”