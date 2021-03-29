Son 24 saat: 32 bin 404 vaka, 154 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 404 Covid-19 vakası kayda geçerken 154 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 975 bin 108’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 230’a çıktı.

Bir günde 225 bin 511 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1325, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 15. Toplam ağır hasta sayısı ise 1998.