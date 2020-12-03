Son 24 saat: 32 bin 381 vaka, 187 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 381 Covid-19 vakası kayda geçerken, 187 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 187 bin 518 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746’ya yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 520 bin 167’ye, iyileşenlerin sayısı 418 bin 331’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 316’ya yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 511, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 190 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 611.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün.”