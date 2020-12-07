Son 24 saat: 32 bin 137 vaka, 203 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 137 Covid-19 vakası kayda geçerken, 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 196 bin 902 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747’ye yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 545 bin 711’e, iyileşenlerin sayısı 436 bin 270’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin 103’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 420, iyileşenlerin sayısı da 5 bin 17 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 836.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.”