Son 24 saat: 32 bin 106 vaka, 226 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 106 Covid-19 vakası kayda geçmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 780 bin 673 oldu, 226 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 208 bin 873 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 20 milyon 709 bin 452’ye yükseldi.

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İyileşenlerin sayısı 458 bin 109’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin 977’ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 5 bin 607, iyileşenlerin sayısı da 5 bin 516 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 952.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu.”