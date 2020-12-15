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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 Saat: 32 bin 102 vaka, 235 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 32 bin 102 Covid-19 vakası kayda geçerken, 235 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine görebir günde 206 bin 190 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447’ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 661 bin 191’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 881’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 5 bin 105, iyileşenlerin sayısı da 29 bin 247 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 988.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.”

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