Son 24 saat: 31 bin 923 vaka, 193 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 31 bin 923 Covid-19 vakası kayda geçerken, 193 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 183 bin 624 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 513 bin 656’ya, iyileşenlerin sayısı 414 bin 141’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 129’a yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 690, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 821 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 6 bin 690.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.”