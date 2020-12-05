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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 31 bin 896 yeni vaka, 196 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 31 bin 896 yeni vaka tespit edilirken, 196 kişi hayatını kaybetti. Bugün iyileşenlerin sayısı da 4 bin 100’ü buldu.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 178 bin 903 test yapıldı, toplam sayısı 19 milyon 517 bin 84’e ulaştı.

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Son 24 saatteki hasta sayısı 6 bin 128 olarak açıklanırken, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 800’ü buldu. Toplam hasta sayısı 533 bin 198, can kaybı sayısı 14 bin 705, iyileşenlerin sayısı da 427 bin 242.

Bakan Fahrettin Koca, tabloya dair şunları kaydetti: “Bugün tespit edilen 6 bin 128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.”

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