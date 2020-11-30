Son 24 saat: 31 bin 219 vaka, 188 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 31 bin 219 Covid-19 vakası kayda geçerken, 188 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 176 bin 656 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292’ye yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 500 bin 856’ya, iyileşenlerin sayısı 404 bin 727’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 746’ya yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 514, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 485 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 190.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun.”

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Ayrıntılar gelecek…