Son 24 saat: 30 bin 424 vaka, 220 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 424 Covid-19 vakası kayda geçerken, 220 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 206 bin 202 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579’a yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 564 bin 435’e, iyileşenlerin sayısı 452 bin 593’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bin 751’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 5 bin 918, iyileşenlerin sayısı da 5 bin 232 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 943.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.”