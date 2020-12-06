Son 24 saat: 30 bin 402 vaka, 195 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 402 Covid-19 vakası kayda geçerken, 195 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 174 bin 761 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 539 bin 291’e, iyileşenlerin sayısı 431 bin 253’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 bin 900’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 93, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 11 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 805.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun”