Son 24 Saat: 30 bin 110 vaka, 190 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 110 Covid-19 vakası kayda geçerken, 190 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 180 bin 312 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 506 bin 966’ya, iyileşenlerin sayısı 409 bin 320’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 936’ya yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 101, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 593 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 303.

Bakan Koca Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.”