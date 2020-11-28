Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 30 bin 103 vaka, 182 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 103 Covid-19 vakası kayda geçerken, 182 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 174 bin 443 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424’e yükseldi.

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Toplam hasta sayısı 487 bin 912’ye, iyileşenlerin sayısı 396 bin 227’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 373’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 714, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 611 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 903.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.”

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