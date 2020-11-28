Son 24 saat: 30 bin 103 vaka, 182 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 30 bin 103 Covid-19 vakası kayda geçerken, 182 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 174 bin 443 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424’e yükseldi.

Reklam

Toplam hasta sayısı 487 bin 912’ye, iyileşenlerin sayısı 396 bin 227’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 373’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 714, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 611 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 903.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.”