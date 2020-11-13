Son 24 saat: 3 bin 45 yeni hasta, 93 can kaybı; 2 bin 10 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte yeni Covid-19 hasta sayısı 3 bin 45 oldu. Bir günde 93 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişi iyileşti.

Son verilere göre bugün 146 bin 942 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833’e yükseldi.

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Toplam can kaybı 407 bin 939’a, can kaybı sayısı 11 bin 326’ya, iyileşenlerin sayısı ise 348 bin 804’e yükseldi. Ağır hasta sayısı 3 bin 356 olarak kayda geçti.

Fotoğraf: Pixabay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000’den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.”