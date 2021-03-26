Son 24 saat: 29 bin 81 vaka, 153 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 81 Covid-19 vakası kayda geçerken 153 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 921 bin 37’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 772’ye çıktı.

Bir günde 220 bin 985 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1253, iyileşenlerin sayısı da 20 bin 208. Toplam ağır hasta sayısı ise 1810.