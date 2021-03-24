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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 29 bin 762 vaka, 146 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 762 Covid-19 vakası kayda geçerken 146 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar gelecek…

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Bir suikast ve bir kadının yeniden doğuşu: Sezen Öz’ün adalet mücadelesi

Doğan Öz hukuk ve yargıyı yasal, gerçek ve adil yerine iade etmeye girişirken Türkiye’nin ana politik karargahının gazabına uğradı. Sezen Öz ise Doğan Öz’ün mücadelesini ve onun ısrar ve heyecanını Türkiye on yıllar boyunca değişirken hiç değişmeyen bir sabır ve ve sükunetle sürdürerek devralmayı başardı.