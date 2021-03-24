Son 24 saat: 29 bin 762 vaka, 146 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 762 Covid-19 vakası kayda geçerken 146 kişi hayatını kaybetti.
Ayrıntılar gelecek…
Yaramazlara biraz batar!
Doğan Öz hukuk ve yargıyı yasal, gerçek ve adil yerine iade etmeye girişirken Türkiye’nin ana politik karargahının gazabına uğradı. Sezen Öz ise Doğan Öz’ün mücadelesini ve onun ısrar ve heyecanını Türkiye on yıllar boyunca değişirken hiç değişmeyen bir sabır ve ve sükunetle sürdürerek devralmayı başardı.
İstanbul’da kiralar bazı semtlerde bir yılda yüzde 100’ün üzerinde arttı. Bağcılar’da artış yüzde 122’yi bulurken, Zeytinburnu, Şile, Esenyurt, Ataşehir, Sultanbeyli, Kadıköy, Çekmeköy ve Beykoz gibi sekiz ilçede kira artışları yüzde 50’nin üstüne çıktı.
Fransa cumhurbaşkanı, Türkiye’yi devlet kontrolündeki basın organları aracılığıyla ‘yalanlar yaymak’la suçladı.
İstanbul ve Ankara’nın bazı bölgelerine gece ve sabah saatlerinde kar yağışı görüldü.
AKP’nin 7’nci büyük kongresinden gelen görüntüler, Covid-19 kurallarına uyulmadığını ortaya koydu.