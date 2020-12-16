Son 24 saat: 29 bin 718 vaka, 240 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 718 Covid-19 vakası kayda geçerken, 240 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 205 bin 397 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 1 milyon 928 bin 165’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 691 bin 113’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 121’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 4 bin 893, iyileşenlerin sayısı da 29 bin 922 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 960.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım.”