Son 24 saat: 29 bin 617 vaka, 229 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 617 Covid-19 vakası kayda geçerken, 229 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 204 bin 289 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345’ee, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 646’ya yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 5 bin 64, iyileşenlerin sayısı da 28 bin 164 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 980.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.”