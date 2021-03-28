Son 24 saat: 29 bin 58 vaka, 153 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 58 Covid-19 vakası kayda geçerken 153 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 957 bin 93’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 bin 76’ya çıktı.

Bir günde 220 bin 109 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 37 milyon 877 bin 236’ya yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1305, iyileşenlerin sayısı da 17 bin 164. Toplam ağır hasta sayısı ise 1968.