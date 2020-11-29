Son 24 saat: 29 bin 281 vaka, 185 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 281 Covid-19 vakası kayda geçerken, 185 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 168 bin 212 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636’ya yükseldi.

Reklam

Toplam hasta sayısı 494 bin 351’e, iyileşenlerin sayısı 400 bin 242’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 558’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 6 bin 439, iyileşenlerin sayısı da 4 bin 15 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 11.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.”