Son 24 saat: 29 bin 136 vaka, 222 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 136 vaka tespit edilirken, 222 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugünkü hasta sayısı 5 bin 203 olurken, iyileşenler hasta sayısı 20 bin 191 olarak kayda geçti.

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Toplam vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809, can kaybı 16 bin 199, iyilenşenlerin sayısı da 1 milyon 581 bin 565’e ulaştı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım.”