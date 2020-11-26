Bir günde 29 bin 132 vaka, 174 can kaybı: En yüksek ölüm kayda geçti

Türkiye’de son 24 saatte 29 bin 132 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 168 bin 348 kişiye test yapıldı. Bugünkü hasta sayısı 6 bin 876 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 291 oldu.

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Bakanlık uzun bir aranın ardından PCR testi pozitif çıkan vakaların sayısını da açıkladı ancak toplam sayı verilmediği görüldü. Bunun yerine toplamda 474 bin 606 hasta bulunduğu kaydedildi. Vaka sayısının hastasından kat be kat fazla olduğu biliniyor.

Bugüne kadar 13 bin 14 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 388 bin 771’i buldu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 6.876 yeni hastamız var. Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz.”