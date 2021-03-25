Son 24 saat: 28 bin 731 vaka, 157 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 731 Covid-19 vakası kayda geçerken 157 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di, ölü sayısı 69’du. Bugünkü veriler 25 günde vaka sayısının üçe, ölü sayısının ikiye katlandığını ortaya koydu.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 13’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 900 bin 829’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 619’a çıktı.

Bir günde 222 bin 753 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1210, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 186. Toplam ağır hasta sayısı ise 1790.