Son 24 saat: 27 bin 515 vaka, 243 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 27 bin 515 Covid-19 vakası kayda geçerken, 243 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 206 bin 102 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 721 bin 607’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 364’e yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 4 bin 209, iyileşenlerin sayısı da 30 bin 494 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 803.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim.”