Son 24 saat: 26 bin 919 vaka, 218 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 919 Covid-19 vakası kayda geçmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728 oldu. 218 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 181 bin 199 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716’ya yükseldi.

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İyileşenlerin sayısı 1 milyon 603 bin 780’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 417’ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 5 bin 103, iyileşenlerin sayısı da 22 bin 215 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 973.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım.”