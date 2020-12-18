Son 24 saat: 26 bin 410 vaka, 246 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 410 Covid-19 vakası kayda geçerken, 246 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 205 bin 809 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503’e yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90’a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 753 bin 552’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 610’a yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 4 bin 103, iyileşenlerin sayısı da 31 bin 945 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 707.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim.”