Son 24 saat: 26 bin 182 vaka, 138 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 26 bin 182 Covid-19 vakası kayda geçerken 138 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 863 bin 882’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 316’ya çıktı.

Bir günde 211 bin 848 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437’ye yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 1006, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 201. Toplam ağır hasta sayısı ise 1710.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden şunları kaydetti: “Dikkat etmeliyiz. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir.”