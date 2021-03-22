Son 24 saat: 22 bin 216 vaka, 117 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 216 Covid-19 vakası kayda geçerken 117 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bin 681’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 178’e çıktı.

Bir günde 201 bin 215 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589’a yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 981, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 494. Toplam ağır hasta sayısı ise 1644.