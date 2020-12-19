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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 22 bin 195 vaka, 241 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 22 bin 195 vaka tespit edilirken, 241 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugünkü hasta sayısı 4 bin 2, iyileşen sayısı 25 bin 516, test sayısı ise 173 bin 132 olarak kayda geçti.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, can kaybı sayısı 17 bin 851, iyileşen sayısı da 1 milyon 779 bin 68 oldu. Ağır hasta sayısı da 5 bin 501.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’da şunları kaydetti: “Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir.”

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