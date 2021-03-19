Son 24 Saat: 21 bin 30 vaka, 87 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 21 bin 30 Covid-19 vakası kayda geçerken 87 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 788 bin 757’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 864’e çıktı.

Bir günde 187 bin 859 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339’a yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 934, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 119. Toplam ağır hasta sayısı ise 1547.