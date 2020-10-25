Son 24 saat: 2017 yeni hasta, 72 can kaybı; 1297 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2017 yeni Covid-19 hastası kayda geçti, 72 kişi hayatını kaybetti, 1297 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 112 bin 215 Covid-19 testi yapıldı. Toplam hasta sayısı 361 bin 801’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 799’e, iyileşenlerin sayısı da 314 bin 390’a yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.”