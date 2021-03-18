Son 24 saat: 20 bin 49 vaka, 81 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 20 bin 49 Covid-19 vakası kayda geçerken 81 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 770 bin 638’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 777’ye çıktı.

Bir günde 184 bin 452 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 902, iyileşenlerin sayısı da 18 bin 615. Toplam ağır hasta sayısı ise 1503.