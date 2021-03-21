Son 24 saat: 20 bin 428 vaka, 102 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 20 bin 428 Covid-19 vakası kayda geçerken 102 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 825 bin 187’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 61’e çıktı.

Bir günde 189 bin 906 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374’e yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 965, iyileşenlerin sayısı da 17 bin 615. Toplam ağır hasta sayısı ise 1568.