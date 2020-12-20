Son 24 saat: 20 bin 316 vaka, 246 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 20 bin 316 Covid-19 vakası kayda geçerken, 246 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bir günde 158 bin 892 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527’ye yükseldi.

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Toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 97’ye yükseldi.

Bir gündeki hasta sayısı 3 bin 546, iyileşenlerin sayısı da 21 bin 218 oldu. Toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 347.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür.”