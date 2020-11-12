Son 24 saat: 2 bin 841 yeni hasta, 88 can kaybı; 2 bin 181 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 841 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 88 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 181 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam hasta sayısı 404 bin 894’e, can kaybı sayısı ise 11 bin 233’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı da 346 bin 749’a çıktı.

Reklam

Ağır hasta sayısı 3 bin 230’u buldu. Zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu Twitter’dan şöyle yorumladı: “Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.”