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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 2 bin 841 yeni hasta, 88 can kaybı; 2 bin 181 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 841 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 88 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 181 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam hasta sayısı 404 bin 894’e, can kaybı sayısı ise 11 bin 233’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı da 346 bin 749’a çıktı.

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Ağır hasta sayısı 3 bin 230’u buldu. Zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu Twitter’dan şöyle yorumladı: “Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.”

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