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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 2 bin 576 yeni hasta, 85 can kaybı; 2047 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 576 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 85 kişi hayatını kaybetti, 2047 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verilere göre toplam hasta sayısı 396 bin 831’e, can kaybı 10 bin 972’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 340 bin 286’yı buldu.

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Toplam test sayısı, 145 bin 411’lik artışla 15 milyon 273 bin 222’ye yükseldi. Ağır hasta sayısı da 2 bin 47’ye çıktı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın.”

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