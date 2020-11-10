Son 24 saat: 2 bin 529 yeni hasta, 87 can kaybı; 2 bin 215 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 529 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 87 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 215 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam hasta sayısı 399 bin 360’a yükseldi. Can kaybı 11 bin 59’u, iyileşenlerin sayısı da 342 bin 501’i buldu.

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Ağır hasta sayısı 3 bini geçerken, toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420’e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.”