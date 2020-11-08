Son 24 saat: 2 bin 516 yeni hasta, 84 can kaybı; 2018 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 516 yeni hasta kayda geçerken, 84 kişi hayatını kaybetti, 2018 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam hasta sayısı 395 bin 255’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 887’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 338 bin 239’u buldu.

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Toplam test sayısı, 141 bin 944’lük artışla 15 milyon 217 bin 811’e ulaşırken, ağır hasta sayısı da 2 bin 740’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’da tabloya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın.”