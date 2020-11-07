Son 24 saat: 2 bin 483 yeni hasta, 81 can kaybı; 1928 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 483 Covid-19 hastası kayda geçti, 81 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 139 bin 675 Covid-19 testi yapıldı, toplam sayı 14 milyonu geçti.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu. Son 24 saatte 1928 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.”