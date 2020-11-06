Son 24 saat: 2 bin 436 yeni hasta, 83 can kaybı; 1914 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 436 Covid-19 hastası kayda geçti, 83 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 145 bin 241 Covid-19 testi yapıldı, toplam sayı 14 milyonu geçti.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu. Son 24 saatte 1914 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun.”