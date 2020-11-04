Son 24 Saat: 2 bin 391 yeni hasta, 77 can kaybı; 1841 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 391 Covid-19 hastası kayda geçti, 77 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 144 bin 416 Covid-19 testi yapıldı.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu. Son 24 saatte 1841 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: ”Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.”