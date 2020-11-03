Son 24 saat: 2 bin 343 yeni hasta, 79 can kaybı; 1817 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 343 Covid-19 hastası kayda geçti, 79 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 146 bin 247 Covid-19 testi yapıldı, toplam sayı 14 milyonu geçti.

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Ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu. Son 24 saatte 1817 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.”