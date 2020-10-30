Son 24 saat: 2 bin 322 yeni hasta, 78 can kaybı; 1703 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 322 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 78 kişi hayatını kaybetti, 1703 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 136 bin 525 kişiye test yapıldı.

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Toplam hasta sayısı 373 bin 154’e, can kaybı 10 bin 177’ye, iyileşenlerin sayısı da 322 bin 465’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1966 olarak kayda geçti.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz.”