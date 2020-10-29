Son 24 saat: 2 bin 319 yeni hasta, 72 can kaybı; 1581 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 319 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 72 kişi hayatını kaybetti, 1581 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam hasta sayısı 370 bin 832’ye, can kaybı sayısı 10 bin 99’a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 320 bin 762 oldu.

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Bugün 134 bin 416 test yapıldı, toplam sayı 13 milyon 741 bin 180’e çıktı.

Bakan Fahrettin Koca, tabloyu şöyle yorumladı: “Bugün tespit edilen 2.319 hastamız var. Ağır hasta sayısı 1.916’ya ulaştı. Salgının mevcut durumu bizi hayatımızı yavaşlatmaya zorluyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Birlikte mücadele edecek ve virüsü yeneceğiz. Güç verin, destek olun.”