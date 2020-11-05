Son 24 saat: 2 bin 311 yeni hasta, 81 can kaybı; 1714 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 311 Covid-19 hastası kayda geçti, 81 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 146 bin 28 Covid-19 testi yapıldı, toplam sayı 14 milyonu geçti.

Reklam

Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu. Son 24 saatte 1714 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379’a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şunları yazdı: “Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.”